Otogarlardaki asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da yakınlarını ve arkadaşlarını askere uğurlamak isteyenlerin, Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı ve Eyüpsultan'daki Alibeyköy Otogarı'nda koronavirüs salgınına dikkat etmeden yaptıkları eğlenceler kameraya yansıdı.
Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Otogarı'nda dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde yaklaşık 20 kişilik bir grup, arkadaşlarını askere uğurlamak için otogara giriş yaptı.
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