07 Haziran 2020, Pazar
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Otogarlardaki asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

'da yakınlarını ve arkadaşlarını askere uğurlamak isteyenlerin, 'daki İstanbul Otogarı ve Eyüpsultan'daki Alibeyköy Otogarı'nda salgınına dikkat etmeden yaptıkları eğlenceler kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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ASKER UĞURLAMASINDA SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Otogarı'nda dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde yaklaşık 20 kişilik bir grup, arkadaşlarını askere uğurlamak için otogara giriş yaptı.

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