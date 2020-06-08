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Haberler Galeri Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi

Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "bir asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu" açıklamasına rağmen İstanbul'da dün gece dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Yol kesen magandalar otomobillerle "drift" yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:40
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Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi GALERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de korona virüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "bir asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu" açıklamasına rağmen İstanbul'da dün gece dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

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Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çektiler
Bağcılar, Üsküdar, Beykoz ve Sultangazi'deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı.

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Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi
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Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi

Gruptan biri ardından eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı.

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Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi

Hava fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.