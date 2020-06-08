Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "bir asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu" açıklamasına rağmen İstanbul'da dün gece dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Yol kesen magandalar otomobillerle "drift" yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.