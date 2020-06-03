“Hayallerinden vazgeçme Türkiye” kampanyası! Şimdi al 2 sene sonra öde...

İnşaat sektörü koronavirüs nedeniyle düşen konut satışlarını tekrar canlandırmak için seferberliğe başlıyor. Önceki gün kamu bankalarının konut kredisinde faizi 15 yılda 12 ay ödemesiz aylık yüzde 0.64'e indirmesinin ardından bir hamle de Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO'dan geldi. Hayata geçirdiği kampanyalarla sektörün öncüsü olan şirket,1-2 ay sürmesi planlanan "Hayallerinden vazgeçme Türkiye" isimli kampanyaya başlıyor.