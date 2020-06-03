“Hayallerinden vazgeçme Türkiye” kampanyası! Şimdi al 2 sene sonra öde...
İnşaat sektörü koronavirüs nedeniyle düşen konut satışlarını tekrar canlandırmak için seferberliğe başlıyor. Kamu bankalarının konutta önceki gün duyurduğu destek paketinin ardından Emlak GYO da “Hayallerinden vazgeçme Türkiye” isimli kampanyayla sahaya indi. Emlak Konut, 26 projesinde peşinatı yüzde 5’e çekerek, ödemeyi 24 ay erteliyor. Ayrıca yüzde 10 indirim var
İnşaat sektörü koronavirüs nedeniyle düşen konut satışlarını tekrar canlandırmak için seferberliğe başlıyor. Önceki gün kamu bankalarının konut kredisinde faizi 15 yılda 12 ay ödemesiz aylık yüzde 0.64'e indirmesinin ardından bir hamle de Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO'dan geldi. Hayata geçirdiği kampanyalarla sektörün öncüsü olan şirket,1-2 ay sürmesi planlanan "Hayallerinden vazgeçme Türkiye" isimli kampanyaya başlıyor.
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