03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 3 Haziran 2020 hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 3 Haziran 2020 hava durumu

3 Haziran günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve , Batı ’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, , Karadeniz ile ’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Haziran 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve , Batı 'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, , Karadeniz ile 'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA