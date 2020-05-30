Günlerdir aranıyordu! Gök taşının saatteki hızı, büyüklüğü ve düştüğü yer açıklandı

TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye Meteor Takip Sistemleri ve Ağının Kurulumu Projesi'ni yürüten Doç. Dr. Ünsalan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğusunda gökyüzünden ışık saçarak düştüğü görülen cismin tipik bir gök taşı olduğunu ifade ederek, konuyu yakından takip ettiğini dile getirdi.

ATMOSFERE GİRİŞ HIZI 54 BİN KİLOMETRE

Ünsalan, Ermenistan, Gürcistan veya Rusya'ya düştüğünü tahmin ettikleri gök taşıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk belirlemelere göre meteorun atmosfere girmeden önceki kütlesi yaklaşık 3,6 ton, atmosfere girerken çapı 130 santimetre, atmosfere giriş hızı saatte 54 bin kilometre, yoğunluğu ise 3 bin kilogram/metreküp. Tabi bunlar ortalama değerler. Çok yüksek ihtimalle Gürcistan, Ermenistan veya Rusya dolaylarında düştü diyebiliriz."

TRABZON'DAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzonda'da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü. Olay anını gören vatandaşlar panik olduklarını dile getirdiler.

Olay anına tanık olan vatandaşlar gördüklerini şu şekilde ifade ettiler: Tonya tarafına doğru gökten aşağıya doğru ışık topu gibi birşey indi. Etrafı aydınlatan birşey burayıda aydınlattı. 15 -20 metreyi aydınlatan birşey aşağı doğru indi gitti.. Yaklaşık 15 saniye sürdü. Şaşırdık acaba yıldız kayması mı diye ama yıldız kayması değil bu aşağıya doğru düştü.

ARTVİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

Artvin Şavşat'ta vatandaşlar oldukça panik yaptıklarını ifade ettiler. Olay anına tanık olan bir vatandaş: Burada oturmuş çay içiyorduk, karşıda ışık topu gördük ve gerçekten çok korktuk! Birkaç saniye görme kaybı yaşadım.