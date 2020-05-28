"Gök taşı düştü" iddiası! İşte ilk açıklama

Trabzon, Artvin, Erzurum, Sivas ve Bingöl başta olmak üzere pek çok kentte "gök taşı düştü" ihbarları yapıldı. İlk değerlendirme; gökyüzünde görülen ışığın, beklenen bir gök taşı yağmuru olduğu yönünde.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL