"Gök taşı düştü" iddiası! İşte ilk açıklama Trabzon, Artvin, Erzurum, Sivas ve Bingöl başta olmak üzere pek çok kentte "gök taşı düştü" ihbarları yapıldı. İlk değerlendirme; gökyüzünde görülen ışığın, beklenen bir gök taşı yağmuru olduğu yönünde. Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 10:18
Dün saat 20.30 sıralarında gökyüzünde meydana gelen şiddetli patlamayla gök gürültüsüne benzer bir ses duyuldu ve yoğun ışık görüldü.
Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde çok sayıda kentte görülen doğa olayı kısa süreli paniğe neden oldu.
İLK AÇIKLAMA: HENÜZ GÖKTAŞI DÜŞEN BİR YER TESPİT EDİLEMEDİ Polis ve jandarmaya göktaşı düştüğü yönünde çok sayıda ihbar yapıldı. Ancak güvenlik birimleri tarafından henüz göktaşı düşen bir yer tespit edilemedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti.
"TİPİK BİR METEOR OLAYI" Doç. Dr. Ozan Ünalan, görgü tanıklarının ifadeleri, videolar ve resimlere bakıldığında ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu: