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Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...
Son dakika haberi... Dün akşam saat 20.30 sularında gökyüzünden parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim, Trabzon, Artvin ve Erzurum gibi birçok şehirde görüldü. Bu cismin görüldüğü illerde yaşayan vatandaşlar bu görüntüler karşısında irkildiler. Peki, Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan'a göktaşı mı düştü? Son gelişmeler neler?
Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:52Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 10:02