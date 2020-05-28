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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...

Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...

Son dakika haberi... Dün akşam saat 20.30 sularında gökyüzünden parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim, Trabzon, Artvin ve Erzurum gibi birçok şehirde görüldü. Bu cismin görüldüğü illerde yaşayan vatandaşlar bu görüntüler karşısında irkildiler. Peki, Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan'a göktaşı mı düştü? Son gelişmeler neler?

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 10:02
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Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...

Son dakika... Türkiye'de meteor mu düştü? Türkiye'de 13 ilde parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim birçok ilde panik yarattı. Dün saat 20.30 sularında gök gürültüsünden biraz farklı ses oluştuğu aktarıldı. Sosyal medya üzerinde göktaşı düştüğüne dair bu iddialar devam ediyor. Peki, Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan'da son durum nedir? İşte cevaplar...

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Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...

TÜRKİYE'YE METEOR MU DÜŞTÜ?

Türkiye'ye göktaşı düşüp düşmediği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Meteor düştüğü iddia edilen bölgelerde yetkililer bu konuyu araştırmaya devam ediyor. Özellikle Jandarma ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...

BİRÇOK BÖLGEDE HEYECAN YARATTI

Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, ışık hüzmesinin meteor olduğunu belirterek, "Bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz." dedi.

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Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...

Dün (28 Mayıs) saat 20.30 sularında yurdun Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ve bir kaç saniye süren ışık hüzmesi heyecan yarattı. Özellikle Artvin, Rize, Trabzon, Kars, Erzincan, Ardahan, Muş, Bingöl, Iğdır, Erzurum ve Diyarbakır'a yakın bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla bir anda gündeme oturdu.

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Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...

DOÇ. DR. ÜNALAN: BU TİPİK BİR METEOR OLAYI

Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) görüşünü aldığı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Ozan Ünalan, görgü tanıklarının ifadeleri, videolar ve resimlere bakıldığında ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu: