Hamzabeyli'de TIR dorsesine gizlenmiş iki valizde 30 kilo esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda TIR'ın dorsesine gizlenmiş iki valizde 30 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de bulunan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak TIR, şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama cihazına sevk edildi.
VALİZLER TESPİT EDİLDİ
Yapılan taramada, aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan detaylı aramada, dorsenin altına halatla bağlanan siyah renkli 2 valizin bulunduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Valizlerde yapılan aramada 39 ayrı şeffaf torba ile paketlenen, toplamda 30 kilogram esrar ele geçirildi. El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 650 bin lira olduğu belirtilirken, sürücü gözaltına alındı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Günlerdir aranıyordu! Düştüğü yer açıklandı
- Beşiktaş 3 yıldız futbolcuyla masaya oturdu!
- Onyekuru ve Seri'nin yerine onlar geliyor!
- Adalar'a giriş yasağı ile ilgili flaş açıklama!
- "Tayyip dedemi görmek istiyorum"
- Erzurum'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var
- Denizden koronavirüs bulaşır mı?
- O koca artık 'ağır ceza'lık
- 230 binlik değerli maddeyi çalıp yok parasına sattılar
- İstanbul'da hafta sonu marketler açık mı?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi
- Son dakika: Muğla Datça'ta korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD son depremler listesi
- Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...
- Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?
- YKS adayları dikkat! ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklamalar! 2020 YKS sınavı nasıl olacak? Koronavirüse yakalananlar...
- Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?
- ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!
- Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!
- Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?