30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Hamzabeyli'de TIR dorsesine gizlenmiş iki valizde 30 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 'nda gerçekleştirilen operasyonda TIR'ın dorsesine gizlenmiş iki valizde 30 kilogram ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'de bulunan 'ndan 'ye giriş yapacak TIR, şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama cihazına sevk edildi.

VALİZLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan taramada, aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan detaylı aramada, dorsenin altına halatla bağlanan siyah renkli 2 valizin bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Valizlerde yapılan aramada 39 ayrı şeffaf torba ile paketlenen, toplamda 30 kilogram ele geçirildi. El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 650 bin lira olduğu belirtilirken, sürücü gözaltına alındı.

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