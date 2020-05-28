Türkiye'ye göktaşı mı düştü? İşte gelişmeler

Türkiye'ye gök taşı düştü iddiası sosyal medyada gündem oldu.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde gökyüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Düşen cismin göktaşı olduğu iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel aktardı...