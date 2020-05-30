‘Alkollü gelip bana şiddet uygularsan senden ayrılırım’ diyen eşini darp etti

İstanbul Şişli'de bir kadına şiddet olayı daha meydana geldi. Eve gelen koca ile eşi arasında 'alkol' tartışması çıktı. 'Bundan sonra içip gelirsen ve bana şiddet uygularsan senden ayrılırım' diyen kadın eşi tarafından darp edildi. Duşa girdiği sırada duşakabinin camını patlayan alkollü eş, bir de tehdit etti. Şüpheli eş hakkında iddianame düzenlendi.

"İÇİP GELİRSEN VE ŞİDDET UYGULARSAN AYRILIRIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli İsmet M. ve müşteki Nazlı B.'nin imam nikahlı evli oldukları, aynı evde yaşadıkları kaydedildi. Olay günü müştekinin ikametlerinde bulunduğu sırada şüphelinin alkollü olarak eve geldiği anlatıldı. Nazlı B.'nin "Bundan sonra böyle içip gelirsen ve bana şiddet uygularsan senden ayrılırım..." demesi üzerine müştekiyle şüpheli arasında tartışma çıktığı belirtildi.

İddianamede, müştekinin duşa girdiği, şüphelinin de müştekinin arkasından banyoya girerek elleriyle duşa kabinin camına vurarak camı kırdığı ve cam kırığıyla müştekiyi yaraladığı, "Seni öldürürüm" şeklindeki sözlerle tehdit ederek kapıyı kilitlediği anlatıldı. Müştekiyi hürriyetinden yoksun bırakan şüphelinin eşine ait cep telefonunu zorla aldığı da iddianamede yer aldı. Bu olaylar ardından Nazlı B.'nin İsmet M.'den şikayetçi olduğu belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi. İsmet M., suçlamaları kabul etmediğini, olay günü alkollü olduğunu, müştekiyle tartışmaya başladıklarını, banyoya giren müştekinin arkasından gittiğini ve duşa kabinin camına yaslandığı sırada camın yerinden çıktığını ve kırıldığını, müştekinin yaralandığını, banyoda sinirlenince yatak odasına gelerek uyuduğunu beyan ettiği kaydedildi.

Savcılık, müştekiye ait adli muayene raporunda, yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde gerçekleştiğinin tespit edildiğini ve bu tespitlerin müşteki anlatımlarını doğruladığını kaydetti.

TELEFON ŞÜPHELİ KOCADA…

Nazlı B.'ye ait olan ve gaspedilen cep telefonunun şüpheliden ele geçirildiği, bu nedenle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine; kendi içerisinde tutarlı, hayatın olağan akışına uygun ve doktor raporu ile doğrulanan müşteki anlatımlarına itibar edildiği, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğinin kabul edildiği belirtildi.

Savcılık, İsmet M.'nin 'Konutta veya Eklentilerinde Yağma', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH