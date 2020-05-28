HaberlerGaleriDüşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar? Uzmanlardan flaş açıklama
Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar? Uzmanlardan flaş açıklama
Dün akşam gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (göktaşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık hüzmesi, heyecanlandırdı. Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirden göktaşının düştüğü görülmesiyle vatandaşlar, meteoru aramaya başladı. Öte yandan İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci de göktaşının değeri hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 17:16Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 17:19