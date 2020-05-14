FOX, tescilli FETÖ'cü Ercan Gün’ü künyesinden çıkardı!
Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre; FOX TV, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan FOX Haber Planlama Müdürü Ercan Gün'ün ismini künyesinden çıkardı.
FOX TV, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan FOX Haber Planlama Müdürü Ercan Gün'ün ismini künyesinden çıkardı. Gün, 25 Ağustos 2016'da Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklanmıştı. Tutuklandığında FOX TV'de haber müdürü olan Gün, cezaevinde olmasına rağmen Haber Planlama Müdürü görevine getirilmişti.
Gün'ün ismi, RTÜK'ün idari para cezası uygulamasının ardından Fatih Portakal'ın sunduğu akşam haberlerinin bitimindeki künye bilgilerinden çıkarıldı, ancak bin 354 gün FOX Ana Haber Bülteni'nin künyesinde yer aldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Gün'ün isminin künyeden çıkarılmasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Bugüne kadar FOX TV Ercan Gün'e sahip çıkmıştır. Eğer bu isim suçsuzsa neden ismi çıkartılmıştır? Eğer bu isim suçluysa neden ismi bugüne kadar FOX TV ekranlarında yer almıştı? Bu çifte standardı FOX TV yönetiminin izah etmesi gerekir."
KENAN KIRAN / SABAH
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