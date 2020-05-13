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Mahkemeden Yılmaz Özdil'i üzecek karar! Kaçak villayla ilgili hüküm verildi

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Özdil’in Bodrum Bitez’deki muhteşem deniz manzaralı villasıyla ilgili mahkemeden yeni bir karar çıktı. 1. İdare Mahkemesi Özdil’in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdi. Mahkeme Özdil’in avukatının talebini reddetti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasının ticaret alanına inşa edildiği, 142,5 metrekare ofis ruhsatlı yapının kaçak yapılaşma ile 310 metrekare villaya dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatmış, Müdürlüğe bağlı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu taşınmazın yapı kayıt belgesini iptal etmişti.



İptal gerekçesi ise, yapıya 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. 'in avukatı Özlem Ayazöz söz konusu eklentilerin 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlandığına ilişkin faturalar bulunduğu iddiasıyla İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması ve yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Yürütmenin durdurulması istemi yönünden talebi inceleyen Muğla 1. idare Mahkemesi davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten ya da savunma ve cevap verme süresinin geçmesinden sonra incelenmesine hükmederek yürütmeyi durdurma talebini yerinde görmedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

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