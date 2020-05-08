Son dakika: Yılmaz Özdil'in kaçak villası hakkında encümen kararı çıktı
Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’in Muğla Bitez’de muhteşem manzaralı villası mühürlenmişti. Bodrum Belediyesi, villanın yıkım işlemi yapılana kadar mühürlenmesine karar vermişti. Yıkım işlemi için Bodrum Belediyesi tarafından encümen kararı alındı. Edinilen bilgiye göre, Özdil ailesinin villasındaki kaçaklar en geç 13 Mayıs günü yıkılacak.
Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de bulunan muhteşem manzaralı villasının 'ticari alan'da kalmasına rağmen 'konut' olarak inşa edildiği, 142 metrekare ruhsatı olan villanın kaçak inşaat faaliyeti ile 310 metrekareye çıkarıldığı belirlenmişti.
Eşi Hülya Özdil üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil'in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği anlaşılmıştı.
Villadaki usulsüzlüklerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Muğla İl Çevre Müdürlüğü yaptığı ilk inceleme ardından villanın yapı kayıt belgesini iptal etmişti. İptal kararında; söz konusu taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar alanında 'ticaret alanı'nda kaldığı, ancak yapı kayıt belgesinde yapının 'konut' amaçlı kullanıldığının beyan edildiğinin anlaşıldığı, yapının mevcut haliyle ruhsata bağlanamayacağı kaydedilmişti.
İl Çevre Müdürlüğü iptal kararını Bodrum Belediyesi ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmişti. Çevre Müdürlüğü 3 gün içerisinde işlemlerin tamamlanmasını talep etmişti. Bodrum Belediyesi ekipleri de villada yaptıkları inceleme ardından mühürleme işlemi gerçekleştirmişti. Belediye tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında villadaki kaçak inşaat tespitleri tek tek sıralanmıştı.
ENCÜMEN KARARINI VERDİ
Bodrum Belediyesi yıkım için encümen kararını bekliyordu. Son dakika gelişmesine göre encümen kararını verdi. Özdil ailesinin evindeki kaçak bölümler için yıkım kararı kesinleşti.
Belediyenin villadaki yıkım işlemini ise 13 Mayıs günü gerçekleştirmesi planlanıyor. Belediyenin öncelikle Özdil ailesine kaçak bölümlerin kendilerince yıkılması yönünde tebligat yapacağı, eğer Özdil ailesi bu yıkımı Çarşamba gününe kadar gerçekleştirmezse yıkımın 13 Mayıs Çarşamba günü belediye ekiplerince yapılacağı öğrenildi.
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