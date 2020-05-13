Son dakika: Yılmaz Özdil'in kaçak villası için mahkemeden skandal karar! Yıkım durduruldu
Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı durduruldu. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alarak skandala imza attı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine bugün Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yıkım işlemi durduruldu. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındığı belirtildi.
EKLENTİLERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANMIŞTI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve bugün için yıkım kararı verilen villada sökümü işlemine başlanmıştı. Ekipler, ilk olarak kaçak bölümdeki çatının kiremitlerini kaldırdı. Ekiplerin, kırım yapmadan titiz bir şekilde eklentileri sökmeye çalışmaları dikkati çekti.
YIKIM BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Özdil'in kaçak villasında yıkım işlemlerine başlayan belediye ekipleri böyle görüntülendi...
NE OLMUŞTU?
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.
Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi.
KOMŞULARIN VİLLALARI DA MÜHÜRLENDİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları mühürledi. Belediye ekipleri, villalarda inceleme yaptı, ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.
SÜRE DOLDU, YIKIM EKİPLERİ VİLLADA
Özdil ailesine kaçak eklentilerin yıkımı için verilen süre, bugün doldu. Aile yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu sabah villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, önce kişisel güvenlik önlemlerini aldı. 'Yıkım ekibi' yazan yeleklerini giyip, baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. İşçilerden bir bölümü ise villanın teras bölümüne çıkıp, inceleme yaptı. Ekiplerin, yıkım işlemine başlayacağı bildirildi.
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