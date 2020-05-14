Başkan Erdoğan talimat verdi! CHP'yi İş Bankası'ndan çıkaracak tasarı hazır...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında CHP'nin İş Bankası hisselerinin devrine ilişkin çalışma masaya yatırıldı. Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılması planlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında CHP'nin İş Bankası hisselerinin devrine ilişkin çalışma masaya yatırıldı. Erdoğan'ın "Fazla geciktirmeyin" dediği taslakla ilgili AK Parti'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli sunum yaptı.
BAĞIMSIZ ÜYE ATANACAK
Edinilen bilgiye göre, CHP'nin İş Bankası hisselerine devrine ilişkin 5-6 maddelik bir düzenleme öngörülüyor. Buna göre, AK Parti Siyasi Partiler Yasası'nda değişikliğe gidecek. Kanunun partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. maddesine "Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine'ye devreder" hükmünün eklenmesi düşünülüyor.
İş Bankası'nın yönetiminde yer alan dört CHP'li üyenin yerine de bağımsız üyelerin atanmasına ilişkin düzenlemenin teklifte yer alması planlanıyor. CHP, Atatürk'ün vasiyeti gereği kâr payını Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarmak zorunda. Ancak, CHP bu yükümlülüğü yerine getirmediği için iki kurum CHP'ye dava açarak haklarını alabilmişlerdi. Yasada Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun bu hakları korunacak. Düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'e sunulması bekleniyor.
BAROLAR İÇİN ÇALIŞILIYOR
Baro seçimleriyle ilgili düzenlenme üzerinde çalışılacak. Bu konuda nispi temsil sistemi getirilmesi ve alternatif baro seçenekleri üzerinde biraz daha çalışılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda asgari bin avukat üyeliği sağlandığı illerde ikinci bir baro kurulabileceği görüşünün değerlendirildiği de öğrenildi. AK Parti kurmayları taslak üzerinde bu hafta da çalışacak.
Sabah
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