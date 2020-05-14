Bilim Kurulu üyelerinden 65 yaş üstüne 'pazar' uyarısı: Afrika sıcağı yolda!

Afrika'dan gelen hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların cuma gününden sonra 35 derecelere yükselmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu üyeleri özellikle pazar günü izinle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği): "Afrika'dan bir sıcak hava dalgası geliyor. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisi devam edecek. Ege'de İzmir dahil olmak üzere 35 derecenin üzerine çıkacaktır sıcaklar. Bu, güneş çarpmasına neden olabilecek kadar yüksek. 38 dereceye kadar çıkar. İstanbul'da ise 30-31 derece olur. Güney Marmara'da Balıkesir ve Bursa'da 35'e kadar da çıkabilir. İstanbul'daki sıcaklıklar yaz sıcaklıklarının 2-3 derece üzerinde olacaktır. Çünkü İstanbul'un yaz sıcağı ortalaması 28-29 derecedir. En sıcak gün cuma görünüyor. 30'u geçer. Tedbirlerimizi ona göre ayarlamamız gerekir. Özelikle 65 yaş üstü, bir süredir çıkamıyor ama izinli çıktıklarında çok dikkat etsinler."

BİLİM KURULU ÜYESİ: ÖNLEM ALIN

Prof. Dr. Levent Yamanel (Bilim Kurulu Üyesi): "Havalar güzelleşiyor. Hepimiz çok sıkılmış olabiliriz. Ama dört temel kurala mutlaka uymalıyız: Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeye uymak, maske ve hijyen. Bunlar yeni normalimiz. Sıcakların artmasıyla vakaların azalmasını bekliyoruz ama tamamen bitmeyecektir. 65 yaş üstü dışarı çıkarken dikkatli olmalı. Güneşin en etkin olduğu zamanda dışarıda olacaklar. Koruyucu önlemleri almadan dışarı çıkmasınlar."

Prof. Dr. Akın Kaya (Bilim Kurulu üyesi): "65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıktıklarında güneşte çok aşırı kalmasınlar. Oruç tutanlar, kronik rahatsızlıkları olanlar daha çok dikkat etsinler. Sosyal mesafe ve maske yine şart. Ayrıca sokağa çıkma yasağının olmadığı bazı sahil bölgelerindeki vatandaşlarımız da 'Hava ısındı artık bir şey olmaz' havasına girmemeli. 'Güneş çıktı, virüsün etkisi azaldı' diye bir şey yok."

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

Öte yandan İstanbul Valiliği, 15-19 Mayıs tarihleri arasında sıcaklığın mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedileceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 15 Mayıs Cuma gününden 19 Mayıs Salı gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedilecek, sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

15 Mayıs Cuma gününden 19 Mayıs Salı gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedilecek; sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. https://t.co/BkLiSFwm2R pic.twitter.com/E0An239NwQ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 13, 2020

Paylaşımda, bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri) uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceğinin tahmin edildiği kaydedilerek, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlarla çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmamasının sağlık açısından önemli olduğu dile getirilen paylaşımda, İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıklarıyla ilgili, şu bilgilere yer verildi:

14 Mayıs Perşembe: Az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 13 derece.

15 Mayıs Cuma: Az bulutlu, en yüksek 30, en düşük 15 derece.

16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 19 derece.

17 Mayıs Pazar: Az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 19 derece.

18 Mayıs Pazartesi: Az bulutlu, en yüksek 31, en düşük 17 derece.