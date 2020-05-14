Bilim Kurulu üyelerinden 65 yaş üstüne 'pazar' uyarısı: Afrika sıcağı yolda!
Son dakika haberi... Başta İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Adana olmak üzere sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 'Afrika sıcakları' nedeniyle, pazar günü izinle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için uyarı geldi.
Afrika'dan gelen hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların cuma gününden sonra 35 derecelere yükselmesi bekleniyor.
Bilim Kurulu üyeleri özellikle pazar günü izinle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı.
Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği): "Afrika'dan bir sıcak hava dalgası geliyor. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisi devam edecek. Ege'de İzmir dahil olmak üzere 35 derecenin üzerine çıkacaktır sıcaklar. Bu, güneş çarpmasına neden olabilecek kadar yüksek. 38 dereceye kadar çıkar. İstanbul'da ise 30-31 derece olur. Güney Marmara'da Balıkesir ve Bursa'da 35'e kadar da çıkabilir. İstanbul'daki sıcaklıklar yaz sıcaklıklarının 2-3 derece üzerinde olacaktır. Çünkü İstanbul'un yaz sıcağı ortalaması 28-29 derecedir. En sıcak gün cuma görünüyor. 30'u geçer. Tedbirlerimizi ona göre ayarlamamız gerekir. Özelikle 65 yaş üstü, bir süredir çıkamıyor ama izinli çıktıklarında çok dikkat etsinler."
BİLİM KURULU ÜYESİ: ÖNLEM ALIN
Prof. Dr. Levent Yamanel (Bilim Kurulu Üyesi): "Havalar güzelleşiyor. Hepimiz çok sıkılmış olabiliriz. Ama dört temel kurala mutlaka uymalıyız: Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeye uymak, maske ve hijyen. Bunlar yeni normalimiz. Sıcakların artmasıyla vakaların azalmasını bekliyoruz ama tamamen bitmeyecektir. 65 yaş üstü dışarı çıkarken dikkatli olmalı. Güneşin en etkin olduğu zamanda dışarıda olacaklar. Koruyucu önlemleri almadan dışarı çıkmasınlar."
Prof. Dr. Akın Kaya (Bilim Kurulu üyesi): "65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıktıklarında güneşte çok aşırı kalmasınlar. Oruç tutanlar, kronik rahatsızlıkları olanlar daha çok dikkat etsinler. Sosyal mesafe ve maske yine şart. Ayrıca sokağa çıkma yasağının olmadığı bazı sahil bölgelerindeki vatandaşlarımız da 'Hava ısındı artık bir şey olmaz' havasına girmemeli. 'Güneş çıktı, virüsün etkisi azaldı' diye bir şey yok."
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI
Öte yandan İstanbul Valiliği, 15-19 Mayıs tarihleri arasında sıcaklığın mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedileceğini bildirdi.
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 15 Mayıs Cuma gününden 19 Mayıs Salı gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedilecek, sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 13, 2020
15 Mayıs Cuma gününden 19 Mayıs Salı gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedilecek; sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. https://t.co/BkLiSFwm2R pic.twitter.com/E0An239NwQ
Paylaşımda, bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri) uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceğinin tahmin edildiği kaydedilerek, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlarla çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmamasının sağlık açısından önemli olduğu dile getirilen paylaşımda, İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıklarıyla ilgili, şu bilgilere yer verildi:
14 Mayıs Perşembe: Az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 13 derece.
15 Mayıs Cuma: Az bulutlu, en yüksek 30, en düşük 15 derece.
16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 19 derece.
17 Mayıs Pazar: Az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 19 derece.
18 Mayıs Pazartesi: Az bulutlu, en yüksek 31, en düşük 17 derece.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- MEB'den 500 bin öğretmene "fırsat"
- Ünlü tatlıcıda iğrenç görüntü! Fare...
- ÖSYM duyurdu: 2020 YKS kılavuzu güncellendi
- Okula molotofla saldırmıştı! 7 yıl sonra yakalandı
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Bayramda...
- Bilim Kurulu Üyesi böyle isyan etti!
- Acı tesadüf! Korona olduklarını öğrendiler
- Nişan töreni yapılmıştı! Bedeli çok ağır oldu
- 12 yaşındaki çocuk kabusları oldu
- Maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi
- Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
- e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
- 14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...