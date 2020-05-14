14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kastamonu'da toplu bayramlaşma yasaklandı

Son dakika: Kastamonu'da toplu bayramlaşma yasaklandı

Son dakika haberine göre 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu bayramlaşma yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, bayramlaşmanın vatandaşlara telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması önerildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
ABONE OL
O İLİMİZDE TOPLU BAYRAMLAŞMA YASAKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

'nda bayramlaşmanın vatandaşlara telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması önerilen açıklamada, "Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine, il merkezine ve ilçe merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programları da yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA