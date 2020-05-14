Son dakika: Kastamonu'da toplu bayramlaşma yasaklandı
Son dakika haberine göre Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu bayramlaşma yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, bayramlaşmanın vatandaşlara telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması önerildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.
Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmanın vatandaşlara telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması önerilen açıklamada, "Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine, il merkezine ve ilçe merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programları da yasaklandı." ifadelerine yer verildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kaçak villası yıkılınca... Yılmaz Özdil bunalıma girip izne çıktı!
- Ünlü tatlıcıda iğrenç görüntü! Fare...
- MEB'den 500 bin öğretmene "fırsat"
- Acı tesadüf! Korona olduklarını öğrendiler
- Kombide sincap avı
- Güzel oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı
- O illerde bu noktalar riskli! Sakın gitmeyin
- Okula molotofla saldırmıştı! 7 yıl sonra yakalandı
- Bilim Kurulu üyelerinden 65 yaş üstüne 'pazar' uyarısı
- 12 yaşındaki çocuk kabusları oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi
- Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
- e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
- 14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?