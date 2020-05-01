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Rusya'da rekor artış! 24 saatte 7933 yeni koronavirüs vakası

’da son 24 saatte rekor bir artışla 7 bin 933 kişide daha tespit edildi. Ülkede toplam 114 bin 431’e yükseldi. Ülkede toplam can kaybı 1169’a ulaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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RUSYA'DA KORONA PATLAMASI! REKOR ARTIŞ

'da günlük vaka sayısında kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 7 bin 933 kişide daha Virüsü tespit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 1169'A ÇIKTI

Ülkede toplam 114 bin 431 olarak açıklanırken; 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1169'a ulaştı.

Son dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı SON DAKİKA: RUSYA BAŞBAKANI MİHAİL MİŞUSTİN, KOVİD-19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov: Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor RUSYA EKONOMİK KALKINMA BAKANI MAKSİM REŞETNİKOV: RUS EKONOMİSİ GÜNDE 100 MİLYAR RUBLE KAYBEDİYOR
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin korkunç gelişmeyi açıkladı ve talimat verdi SON DAKİKA: RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN KORKUNÇ GELİŞMEYİ AÇIKLADI VE TALİMAT VERDİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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