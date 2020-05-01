Rusya'da rekor artış! 24 saatte 7933 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte rekor bir artışla 7 bin 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431’e yükseldi. Ülkede toplam can kaybı 1169’a ulaştı.
Rusya'da günlük vaka sayısında kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 7 bin 933 kişide daha Corona Virüsü tespit edildi.
TOPLAM CAN KAYBI 1169'A ÇIKTI
Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431 olarak açıklanırken; 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1169'a ulaştı.
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