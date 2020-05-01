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Japonya koronavirüse umut olan Avigan isimli ilacı 43 ülkeye gönderecek

Dünya genelinde 300 bine yakın kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüsü durdurmak için ve çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. , daha önce ülkelere ücretsiz olarak sağlanacağını açıkladığı ve koronavirüse iyi geldiği düşünülen adlı ilacı 43 ülkeye göndermeye hazırlanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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KORONA TEDAVİSİNDE UMUT OLAN İLAÇ! 43 ÜLKEYE GÖNDERİLECEK

virüse karşı klinik çalışmalar farklı ilaçlar üzerinde devam ederken, virüsün potansiyel yollarından biri olarak görülen üretimi adlı grip ilacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

43 ÜLKEYE GÖNDERİLECEK

Daha önce ilacı ücretsiz olarak diğer ülkelere sağlayacağını açıklayan Japonya'nın Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 80 farklı ülkenin kendilerinden ücretsiz Avigan talebinde bulunduğunu söyledi. İlacın ilk olarak 43 ülkeye gönderileceğini kaydeden Motegi, gönderimin Birleşmiş Milletler () aracılığıyla yapılacağını ifade etti.

PLANLAMALAR YAPILIYOR

Motegi, ilacı teslim alacak ülkelerin klinik araştırma verilerini Japonya ile paylaşacağını belirtirken, gönderime Japonya'da önümüzdeki Çarşamba sona erecek resmi tatilin ardından başlanmasının planlandığını ifade etti. Korona virüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için tedavi yollarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Motegi, ülkesinin kamu-özel ortaklıkları ve uluslararası işbirlikleriyle geliştirme çalışmalarına katkı sağlamayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.



TEDAVİDE UMUT OLABİLİR

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan Tablet'in korona virüsü semptomlarını tedavi ettiği açıklanmış, Çinli araştırmacılar da söz konusu ilacın virüs tedavisinde etkili olduğunu klinik çalışmalarla kanıtladıklarını duyurmuştu. Japonya hükümeti ise, etkinliğine dair bilimsel çalışmaların Haziran sonunda tamamlanması beklenen ilacı talep eden ülkelere ücretsiz olarak sağlayacağını açıklamıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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