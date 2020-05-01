Japonya koronavirüse umut olan Avigan isimli ilacı 43 ülkeye gönderecek
Dünya genelinde 300 bine yakın kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüsü durdurmak için ilaç ve aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Japonya, daha önce ülkelere ücretsiz olarak sağlanacağını açıkladığı ve koronavirüse iyi geldiği düşünülen Avigan adlı ilacı 43 ülkeye göndermeye hazırlanıyor.
Korona virüse karşı klinik çalışmalar farklı ilaçlar üzerinde devam ederken, virüsün potansiyel tedavi yollarından biri olarak görülen Japonya üretimi Avigan adlı grip ilacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
43 ÜLKEYE GÖNDERİLECEK
Daha önce ilacı ücretsiz olarak diğer ülkelere sağlayacağını açıklayan Japonya'nın Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 80 farklı ülkenin kendilerinden ücretsiz Avigan talebinde bulunduğunu söyledi. İlacın ilk olarak 43 ülkeye gönderileceğini kaydeden Motegi, gönderimin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla yapılacağını ifade etti.
PLANLAMALAR YAPILIYOR
Motegi, ilacı teslim alacak ülkelerin klinik araştırma verilerini Japonya ile paylaşacağını belirtirken, gönderime Japonya'da önümüzdeki Çarşamba sona erecek resmi tatilin ardından başlanmasının planlandığını ifade etti. Korona virüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için tedavi yollarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Motegi, ülkesinin kamu-özel ortaklıkları ve uluslararası işbirlikleriyle ilaç geliştirme çalışmalarına katkı sağlamayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.
TEDAVİDE UMUT OLABİLİR
Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan Tablet'in korona virüsü semptomlarını tedavi ettiği açıklanmış, Çinli araştırmacılar da söz konusu ilacın virüs tedavisinde etkili olduğunu klinik çalışmalarla kanıtladıklarını duyurmuştu. Japonya hükümeti ise, etkinliğine dair bilimsel çalışmaların Haziran sonunda tamamlanması beklenen ilacı talep eden ülkelere ücretsiz olarak sağlayacağını açıklamıştı.
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