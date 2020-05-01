01 Mayıs 2020, Cuma
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Mardin’de otomobilin çarptığı, Suriyeli yaşlı kadın hayatını kaybetti!

’in ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı 88 yaşındaki Suriye uyruklu Fasla el Ali, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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YAŞLI KADININ ACI SONU!

, dün gece, merkezdeki 'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Fasla el Ali'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PP 7275 plakalı otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının yola savrulduğunu gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ali'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HAYATA VEDA ETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Fasla el Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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