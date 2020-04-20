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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin korkunç gelişmeyi açıkladı ve talimat verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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PUTİN KORKUNÇ GELİŞMEYİ AÇIKLADI VE TALİMAT VERDİ

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , başta başkent olmak üzere ülkede yeni tip (Kovid-19) salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını bildirdi. Putin, salgında plato adı verilen geçiş sürecinin kısaltılması için gereken her şeyin yapılmasını istedi.

Devlet Başkanı , ülkedeki Kovid-19 salgını ile ilgili olarak yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

"KORONAVİRÜS HIZLA ARTIYOR"

Salgın konusunda ülkedeki durumun hala zor olduğunu belirten Putin, "Ne yazık ki, salgın hala devam ediyor. Başta olmak üzere Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor." dedi.

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"85 BÖLGESİNDE GÖRÜLDÜ"

Putin, Rusya'nın diğer bütün bölgelerine de salgının nüfuz ettiğine dikkat çekerek, "Önleyici tedbirler sayesinde bu süreci yavaşlatmayı başardık ancak ne yazık ki virüs federasyonun 85 bölgesinde de görüldü." diye konuştu.

"ZİRVE NOKTASI HALA ÖNÜMÜZDE"

Rusya'daki vakalara ilişkin verilerin diğer ülkelerle karşılaştırılması durumunda Kovid-19 ile mücadelenin ilk etabında, salgının yayılmasının yavaşlatılmasında başarıya ulaşıldığını vurgulayan Putin, "Ancak bu bizi hiçbir şekilde rahatlatmasın. Uzmanların da dediği gibi, hastalığın zirve noktası hala önümüzde." ifadesini kullandı.

Putin, salgında plato adı verilen geçiş sürecinin kısaltılması için gereken her şeyin yapılmasını istedi.

Çalışanların idari izine çıkarılması, karantina, izolasyon kuralları gibi önlemlerin salgın ile mücadelede zaman kazandırdığına dikkati çeken Putin, bu önlemler sayesinde salgının yayılma temposunun azaldığını ve sağlık sisteminin yeniden yapılandırıldığını ifade etti.

Rusya'da son bir günde 4 bin 268 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 47 bin 121'e, ölü sayısı ise 44 artarak 405'e yükselmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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