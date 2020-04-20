Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin korkunç gelişmeyi açıkladı ve talimat verdi
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını bildirdi. Putin, salgında plato adı verilen geçiş sürecinin kısaltılması için gereken her şeyin yapılmasını istedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Kovid-19 salgını ile ilgili olarak yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
"KORONAVİRÜS HIZLA ARTIYOR"
Salgın konusunda ülkedeki durumun hala zor olduğunu belirten Putin, "Ne yazık ki, salgın hala devam ediyor. Başta Moskova olmak üzere Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor." dedi.
"85 BÖLGESİNDE GÖRÜLDÜ"
Putin, Rusya'nın diğer bütün bölgelerine de salgının nüfuz ettiğine dikkat çekerek, "Önleyici tedbirler sayesinde bu süreci yavaşlatmayı başardık ancak ne yazık ki virüs federasyonun 85 bölgesinde de görüldü." diye konuştu.
"ZİRVE NOKTASI HALA ÖNÜMÜZDE"
Rusya'daki vakalara ilişkin verilerin diğer ülkelerle karşılaştırılması durumunda Kovid-19 ile mücadelenin ilk etabında, salgının yayılmasının yavaşlatılmasında başarıya ulaşıldığını vurgulayan Putin, "Ancak bu bizi hiçbir şekilde rahatlatmasın. Uzmanların da dediği gibi, hastalığın zirve noktası hala önümüzde." ifadesini kullandı.
Putin, salgında plato adı verilen geçiş sürecinin kısaltılması için gereken her şeyin yapılmasını istedi.
Çalışanların idari izine çıkarılması, karantina, izolasyon kuralları gibi önlemlerin salgın ile mücadelede zaman kazandırdığına dikkati çeken Putin, bu önlemler sayesinde salgının yayılma temposunun azaldığını ve sağlık sisteminin yeniden yapılandırıldığını ifade etti.
Rusya'da son bir günde 4 bin 268 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 47 bin 121'e, ölü sayısı ise 44 artarak 405'e yükselmişti.
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