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Rusya'da corona virüs vaka sayılarında rekor artış

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01.05.2020
Rusya’da son 24 saatte rekor bir artışla 7 bin 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431’e yükseldi. Ülkede toplam can kaybı 1169’a ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.

Rusya'da günlük vaka sayısında kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 7 bin 933 kişide daha Corona Virüsü tespit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 1169'A ÇIKTI

Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431 olarak açıklanırken; 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1169'a ulaştı.

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