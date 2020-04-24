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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov: Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı , ülkede bu yıl bütçe açığının 'ye oranının yüzde 5 olabileceğini belirterek, “Rus ekonomisi yeni tip (Kovid-19) önlemleri nedeniyle günde 100 milyar kaybediyor.” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı , Rus devlet kanalı Rossiya 1'e verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını çerçevesinde ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede çok sayıda kısıtlayıcı tedbir alındığını anımsatan Reşetnikov, "Rus ekonomisi Kovid-19 önlemleri nedeniyle günde 100 milyar (yaklaşık 1,3 milyar dolar) kaybediyor. Bu sırtlanmak zorunda kaldığımız büyük bir kayıp." diye konuştu.

Ülkedeki sağlık sisteminin salgınla mücadele edebileceğine dair güvenin tazelenmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına işaret eden Reşetnikov, "Bu yıl bütçe açığının 'ye oranı yüzde 5 olabilir. Söz konusu açık büyük oranda birikmiş rezervlerden karşılanacak." dedi.

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.

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