Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov: Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkede bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 5 olabileceğini belirterek, “Rus ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble kaybediyor.” dedi.
Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede çok sayıda kısıtlayıcı tedbir alındığını anımsatan Reşetnikov, "Rus ekonomisi Kovid-19 önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) kaybediyor. Bu sırtlanmak zorunda kaldığımız büyük bir kayıp." diye konuştu.
Ülkedeki sağlık sisteminin salgınla mücadele edebileceğine dair güvenin tazelenmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına işaret eden Reşetnikov, "Bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 5 olabilir. Söz konusu açık büyük oranda birikmiş rezervlerden karşılanacak." dedi.
Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.
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