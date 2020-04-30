30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika haberi..., Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
ABONE OL
RUSYA BAŞBAKANI MİŞUSTİN'İN VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mişustin, başkent Moskova'da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, "Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım." dedi.

Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin'e şifa diledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA