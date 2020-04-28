Türkiye Leyla'nın sesini duydu: Vatanımdayım emin ellerdeyim
İsveç’te koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen adeta ölüme terk edilen Emrullah Gülüşken dünyaya parmak ısırtan tahliye operasyonuyla getirildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Gülüşken, ülkesinden duyduğu gururu "Vatanımdayım ve emin ellerdeyim." sözleriyle ifade etti.
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen adeta ölüme terk edilen ve Türkiye'nin ambulans uçağıyla yaptığı müthiş tahliye operasyonuyla yurda getirdiği Emrullah Gülüşken (47) tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde başlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardım eli uzatılan Emrullah Gülüşken'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Akciğer filmi çekilen, ardından karaciğer değerlerine, kan değerlerine, hemogramına bakılan Gülüşken, 14 gün yoğun bakımda gözlem altında tutulacak. Saat başı değerleri kontrol edilen ve akciğerlerinin genel durumu iyi olan, solunum sıkıntısı da yaşamayan Gülüşken'e zaman zaman burnundan oksijen veriliyor. Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden baba Gülüşken, yoğun bakıma alınmadan önce "Vatanımdayım ve emin ellerdeyim" dedi.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarını dünyaya parmak ısırtan operasyonlarla yurda getiren Türkiye, aynı zamanda kronik kalp hastası olan Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira Gülüşken'in sosyal medyadan yaptıkları yardım çağrılarına duyarsız kalmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler" mesajı tüm Türkiye'nin marhamet sesi oldu. Baba Gülüşken, 2 oğlu ve bir kızı 7 saat 40 dakikalık muhteşem bir operasyonla yurda getirilerek Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken "Ülkemle bir kez daha gurur duydum. Ambulans uçak gönderecekleri aklımın ucundan geçmezdi. Bunu ancak tek bir devlet yapabilir, o da Türkiye" dedi. Başkan Erdoğan ise Leyla Gülüşken ile yaptığı telefon konuşmasına "Bu devlet milletinin mecnunudur" ifadelerini kullandı.
Sabah
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