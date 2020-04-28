Pes dedirten başvuru! Mercedes'i olan da lüks evi olan da destek için başvurmuş
Hükümetin koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen vatandaşlara verdiği 1.000 TL’lik desteğe yapılan bazı başvurular "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Mercedes’i olan da onlarca dönüm arazisi olan da destekten yararlanmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.
Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybedene, ihtiyacı olana, dar gelirliye verdiği 1.000'er TL desteğe bile göz diktiler. E-devlet üzerinden yapılan başvurular ahlaksızlığın boyutunu ortaya çıkardı. Dükkânı, Mercedes'i, BMW'si hatta 4 evi olanların da nakdi destek için başvuru yapması 'pes' dedirtti.
Bilindiği gibi hükümet virüs salgınının etkilerini bertaraf etmek için vatandaşlara nakdi destek yardımında bulunuyor. Şimdiye kadar 4.4 milyon aileye 1.000'er TL'lik yardımlar dağıtıldı.
REDDETTİLER
Nakdi desteklerde üçüncü faz da başladı. İhtiyaç sahibi olan, günlük yevmiyeyle geçinen, işsiz kalan kişilere verilecek 1.000'er TL'lik yardım için başvurular toplanıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruları ince eleyip sık dokuyor.
Yapılan incelemelerde bazı vatandaşların maddi durumları iyi olmasına rağmen desteğe başvuruda bulunduğu tespit edildi. 1.000 TL nakdi destek için başvuran A.T.Ö. isimli kişinin üzerine 198 m2 dükkân ve mesken, biri Audi A3, biri jeep 3 aracın bulunduğu ortaya çıktı. Kendisi ve eşi aktif çalışan N.S. isimli kişinin üzerine kayıtlı 2015 model Mercedes araç, 2009 ve 2015 model traktör, 2015 model Volkswagen, 2013 model BMW bulunduğu belirlendi. F.E.U isimli kişinin ailesinin üzerine kayıtlı 2017 model Mercedes olmak üzere 3 araç kaydı olmasına rağmen başvuru yapması dikkat çekti. R.A isimli kişinin de üzerine 85 dönüm tarla, 4 adet ticari araç, 4 adet müstakil ev çıktı. Bakanlık bu başvuru taleplerinin tamamını reddetti.
4 MİLYONU GEÇTİ
Bin liralık yardımdan yararlanmak isteyenlerin sayısı 4 milyonu aştı. Yardımdan kimlerin yararlanacağı daha önce ilan edilmesine rağmen ihtiyacı olmadığı halde talepte bulunanların sayısı da azımsanamayacak ölçüde. Hatta öyle ki, üzerinde sayısız gayrimenkul ile aylık geliri aylık 20 bin liranın üzerinde olan vatandaşların bile sistemde başvuruları var.
BAKANLIK TİTİZLİKLE İNCELİYOR
Aile Bakanlığı gelen başvuruları titizlikle inceleyip SGK kayıtlarına bakıyor, şartları uygun olan ihtiyaç sahiplerine ödeme yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılan yardımlar için muhtarlar ve yerel yönetimler de uyarıldı. Başvuru yapanlarla ilgili gerekli soruşturmaların yapılması ve ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi istendi.
Sabah
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