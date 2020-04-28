Mardin'de, 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Mardin’de, terör örgütü FETÖ üyeliğinden 4 yıldır aranan D.Ç., saklandığı evde yakalandı. Jandarmadan adliyeye sevk edilen D.Ç., mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2016 yılından beri 'FETÖ/PDY üyeliği'nden aranan D.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
OPERASYON YAPILDI
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ilçesindeki evde saklandığını belirlediği D.Ç.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AÇIK TOPLUM VAKFI'NIN KURUCUSU İSHAK ALATON’UN ÇALIŞANI İFADE VERDİ! GEZİ KALKIŞMASINDA "KAVALA, ALATON, SOROS, FETÖ" BAĞLANTISI!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif!
- Korkunç! Yanmış halde bulundu
- Şome Dağ zirvesine Türk bayrağı diktirler!
- Şoke eden görüntü! Rezidansa baskın
- Ücretsiz maske dağıtımında yeni düzenleme!
- 51 ilde 160'dan fazla nokta karantinaya alındı
- Doğada virüs etkisi! Geyik sürüsü görüldü
- Küçük kızın sözleri yetti! Hemen harekete geçildi
- Kimin bu Ferrari? Herkes onu merak ediyor
- Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama