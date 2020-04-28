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Mardin'de, 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

’de, terör örgütü üyeliğinden 4 yıldır aranan D.Ç., saklandığı evde yakalandı. Jandarmadan adliyeye sevk edilen D.Ç., mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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4 YILDIR ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2016 yılından beri '/ üyeliği'nden aranan D.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

OPERASYON YAPILDI

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, ilçesindeki evde saklandığını belirlediği D.Ç.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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