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ENGİN ARDIÇ
İslamcı Kemalistler!

İslamcı Kemalistler!

27.04.2020, Pazartesi
Altmışlı yılları yaşamış olanlar, eh madem evlere tıkıldılar ve yapacak iş de yok, o dönemin gözdesi olan "milli demokratik devrim" zırvasını şöyle bir hatırlasınlar...
Bu görüşün sahiplerine göre milli burjuva devrimi yapacak, sonra da iktidarı sosyalistlere teslim edecekti! Herhalde burjuva salak olduğu için kendi kuyusunu kazacak, intihar edecekti.
Ülkede bir milli devrim yapılmıştı, demokrasiye dönüleli de epey oluyordu ama bunu saymıyorlardı...
Bu zırva bir Amerikan tezgahıydı. Bir tuzaktı.
Amaç yükselmekte olan sosyalist hareketin (Türkiye İşçi Partisi'nin) önünü kesmek, onu "kırmak" ve gençliği sokağa, yasa dışı eylemlere itmekti. Ki arkadan da bir darbe gelebilsin.
Başardılar. Bütün öğrenci eylemleri bu MDD zırvasının piyasaya sürülmesiyle başladı.
Tabancayı kapan, parkayı giyen kendini sokağa attı.
Sonuçlarını biz yaşadık, gençler de öğreniyorlar.

***

Bugün de birçok Kemalist benzer bir aymazlık içindedir.
Kürt ayrılıkçıları Kemalistler'e "Tayyip'e karşı birleşik cephe" diye bir safsata dayattılar.
FETÖ de bunu var gücüyle destekliyor tabii.
Bu da bir Amerikan tezgahıdır.
Gerçi içlerinde Atatürk'ün mezarından kalkmasını ve yeniden Samsun'a çıkmasını bekleyecek kadar dangalak olanları da yok değil ama, Kemalistler esas olarak "Tayyip Erdoğan'a küsmüş olan İslamcılar'dan" medet umuyorlar. Kürt ayrılıkçıları da ellerini ovuşturarak bekliyor.
Osmanlı hayalleri kuran ve "Davutoğlu Ahmet Paşa" sıfatıyla Suriye'yi ele geçirme düşleriyle yaşayan bir nankör... (Yavuz Sultan Selim gibi oradan da Mısır'a mı uzanacak?)
Eski "umur ve ikbal devrinin" tadı damağında kalmış, bunun özlemi içinde bir Abdullah Gül, daha doğrusu Hayrünnisa Gül... ("Cherchez la femme!"... Fransız atasözü... Kadını arayınız!...)
Tıpkı Kemal Derviş gibi Amerika'nın ve IMF'nin "mutemet adamı" bir Ali Babacan...
Rengi tam olarak bilinemeyen "siyasi aksesuar" bir Akşener...
Programa ilaveten, 65 üstü de değil 85 üstü cami cemaatinin lideri Temel Reis...
Bunu, Amerikan gizli servisinin fikir üretme kuruluşu Rand Corporation da o ünlü raporunda desteklemişti.
Ve bütün bu tezgahlara yatan bir CHP...
Cephe bu, aktörler bunlar.
Kimisi bu bıçağa "demokratlık olsun için" boynunu uzatan, kimisi düpedüz Amerikan ajanı liberaller de tabloya renk katıyorlar.

***

Birçok Kemalist, bu geniş cephe dümeniyle Tayyip Erdoğan'ı devirebilirlerse, FETÖ'nün ve Kürt ayrılıkçılarının iktidarı onlara bırakacağını sanıyor.
Altmışlı yılların aymazlarının düştükleri yanılgı. Tıpkı memur darbelerinden hep medet ummuş ama hep de ilk kazığı yemiş birçok solcu gibi...
Fetullah gelirse önce sizi yok eder.
Faşist gazetenin çok bilinçli olarak yaptığı Gül, Babacan, Davutoğlu, Akşener ve hatta Karamollaoğlu reklamına kanmayın enayiler.
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