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Son dakika: Aranan FETÖ şüphelisi Malatya'da yakalandı

Son dakika haberie göre 'da'da, /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yakalama kararı bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ MALATYA'DA YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, / üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan kişinin Akçadağ'da bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında gizlendiği evde yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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