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Adıyamanlı gençlerin bayrak sevgisi! Şome Dağ zirvesine Türk bayrağı diktirler!

'ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde yaşayan bir grup genç, 1700 rakımlı zirvesine diktikleri 12 metre uzunluğundaki direğe 24 metrekarelik bayrak astı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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ŞOME DAĞ ZİRVESİNE TÜRK BAYRAĞI DİKTİRLER!

Kahta'nın 1500 nüfuslu Narince köyünde yaşayan bir grup genç, ay yıldızlı bayrak sevgilerini herkese göstermek ve salgını nedeniyle yaşanılan süreçte vatandaşlara destek olmak istedi.

Adıyamanlı gençlerin bayrak sevgisi! Şome Dağ zirvesine Türk bayrağı diktirler! ADIYAMANLI GENÇLERİN BAYRAK SEVGİSİ! ŞOME DAĞ ZİRVESİNE TÜRK BAYRAĞI DİKTİRLER!

Gençler, çevre köylerden de görülebilmesi için 1700 rakımlı 'nın zirvesine bayrak dikme kararı aldı. Kararın ardından harekete geçen gençler, önce dağın zirvesine 12 metre yüksekliğinde direk dikti, ardından da göndere 24 metrekare bayrak astı. Hakim noktada olduğu için birçok köyden rahatlıkla görülen bayrağı asmanın mutluluğunu yaşayan gençler, "Türkiye ve bayrak sevgimizi herkese göstermenin sevinci içerisindeyiz" dedi.

Gençleri duyarlılığından dolayı kutlayan Narince Köyü Muhtarı Murat Çelik, "Gençlerimizin önderliğinde yüksek zirvede bayrağımızı diktik. Çevre köylerin yanı sıra Kahta ve Gerger ilçelerinden de bayrağımız görülüyor" dedi.

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