Açık Toplum Vakfı'nın kurucusu İshak Alaton’un çalışanı ifade verdi! Gezi kalkışmasında "Kavala, Alaton, Soros, FETÖ" bağlantısı!

Osman Kavala, Henri Barkey, Graham Fuller ile Morton Abramowitz’in aralarındaki bağlantılar deşifre oldu. İshak Alaton’un yanında çalışan C.B Graham Fuller’i, 2011-2012 yıllarında İshak Alaton’un ofisinde tanıdığını ve 3 kez gördüğünü söyledi. C.B. “Henri Barkey’i ben 1999 yıllarında tanıdım. İlk tanışmamızdan sonra İshak Alaton bana Barkey’in CIA için çalıştığını söyledi. Henri Barkey’i İshak Alaton’un yanına geldiğini 6-7 kez gördüm. İshak Alaton, Abramowitz ile çok samimi bir dostluk içerisinde konuşuyorlardı. ABD ile ilgili bir sıkıntı olduğunda Abramowitz ile temas kurardı” ifadelerini kullandı.

Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; 265 adet görüşme yaptığı tespit edilen CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in ilginç bağlantıları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; tanık sıfatıyla ifadesi alınan C.B, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Henri Jak Barkey'le ilgili ifade verdi.

ALATON'UN YANINDA ÇALIŞAN C.B TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Açık Toplum Vakfı'nın kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi İshak Alaton'un yanında çalışan C.B; İshak Alaton'un ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in eski görevlisi Graham E. Fuller'le bağlantılarını anlattı.

"GRAHAM E. FULLER'İ 2011-2012 YILLARINDA İSHAK ALATON'UN OFİSİNDE 3 DEFA GÖRDÜM"

Tanık C.B; Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Graham E. Fuller'i, 2011-2012 yıllarında İshak Alaton'un ofisinde tanıdığını ve 3 kez gördüğünü anlattı.

"İSHAK ALATON, BANA FULLER'İN HENRİ BARKEY İLE BERABER TÜRKİYE'DE CIA İÇİN ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ"

Tanık C.B; İshak Alaton'un kendisine Fuller'in, Henri Barkey ile beraber Türkiye ve Ortadoğu'da sorumlu olduğunu ve CIA için çalıştıklarını söylediğini anlattı ve "Graham E. Fuller hakkında benim düşüncem Türkiye'deki CIA faaliyetlerini Barkey ile birlikte yürüttükleri, birçok olayda etkisinin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İSHAK ALATON, MORTON ISAAC ABRAMOWİTZ İLE ÇOK SAMİMİ DOSTLUK İÇERİSİNDEYDİ"

Tanık C.B; ABD'li eski diplomat Morton Isaac Abramowitz ile tanışmadığını ancak İshak Alaton'un yanında bulunduğu zamanlarda bir iki defa telefon görüşmesine şahit olduğunu söyledi ve "İshak Alaton, Abramowitz ile çok samimi bir dostluk içerisinde konuşuyorlardı. ABD ile ilgili bir sıkıntı olduğunda Abramowitz ile temas kurardı" dedi.

"BARKEY, FULLER VE ABRAMOWİTZ BİRBİRLERİNİ TANIRDI. ORTAK NOKTALARI İSE TÜRKİYE'YDİ"

Tanık C.B; şunları söyledi:

"Henri J. Barkey, Graham E. Fuller ile Morton Isaac Abramowitz birbirlerini tanırdı. Ortak noktaları ise Türkiye'ydi. Benim genel kanım bu üç şahsın Türkiye'deki birçok olayı birbirleriyle ve İshak Alaton ile istişare ettikleri hatta 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen başarısız askeri darbeyle ilintili olduklarını düşünmekteyim."

"BARKEY İSİMLİ ŞAHSIN İSHAK ALATON'UN YANINA GELDİĞİNİ 6-7 KEZ GÖRDÜM"

Tanık C.B; "Graham E. Fuller, Dr. Henri J. Barkey, Morton İsaac Abramowitz, İshak Alaton'la sık sık görüştüğünü ifadenizde belirtmişsiniz. Bu şahısları tanır mısınız? Bu görüşmeler yanlarında bulunduğunuz oldu mu? Konu hakkında detaylı bilgi verir misiniz?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Henri J. Barkey isimli şahsın İshak Alaton'un yanına geldiğini 6-7 kez gördüm. Bu şahıs Türk kökenli olduğu, İzmir'li bir ailenin çocuğu olduğu, kendisinin Türkçe'yi bildiğini gizlemediğini, aksağanlı (İngiliz aksanı) olarak konuştuğunu ancak bir defa aksağansız ve net şekilde Türkçe konuştuğuna şahit oldum."

"İSHAK ALATON BANA BARKEY'İN CIA İÇİN ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ"

"Henri Barkey'i ben 1999 yıllarında tanıdım. İlk tanışmamızdan sonra İshak Alaton bana Barkey'in CIA için çalıştığını söyledi. Birkaç kez görüştükten sonra aramızda tanışıklık oluştu ve kendisi ile Kürt Sorunu hakkında sohbet ettik. Ben kendisine Kürtleri tanımadığını, gerçek sorunları bilmediği söylediğimde ısrarla bana 'Sizin çözebileceğin bir mesele değil, mutlaka uluslararası çözüm lazım' dedi. Daha sonraki karşılamamızda bu sohbete istinaden bana 'Turkey's Kurdish Question' (Siz görevlilere delil olarak kendi rızam ile bıraktığım) adlı kitabı hediye etmiştir."

"BARKEY'İ İSHAK ALATON'UN ODASINDA GÖRDÜM"

"Barkey'i en son 3 yıl önce Alarko Holding Genel Merkezi'nde İshak Alaton'un odasında gördüm. Kendisiyle başka bir irtibatım olmadı ancak 15 Temmuz başarısız darbe girişimi gecesi Büyükada'da bir otelde olduğunu basında okudum. Aklıma hemen bu işin arkasında olan şahıslardan birisi olduğu geldi. Daha sonra Henri J. Barkey'i Leyla Alaton'un yapmış olduğu görüşmelerinin, Leyla Alaton'un mail hesabının hacklenmesi sonucu 26 Temmuz 2016 günü aralarında geçen konuşmaları öğrendim. Hack işlemi yapan grubun Ay Yıldız Team adlı bir grup olduğunu öğrendim."

AÇIK TOPLUM VAKFI, FETULLAH GÜLEN'İN YURT DIŞINA KAÇIRILMA SÜRECİNDE DE YER ALDI

Soruşturma kapsamında; Açık Toplum Vakfı ekibinin 1999 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurtdışına kaçırılma sürecinde de yer aldığı tespit edilmişti.

FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Açık Toplum Vakfı'nın kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi İshak Alaton'dan ricada bulunduğu, Ankara eski Büyükelçisi Morton Abromowıtz'in aracılığıyla CIA eski yöneticisi Graham Fuller eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'le vize işini çözdüğü tespit edildi.

İshak Alaton'un da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999 yılında ABD'ye kaçması için gerekli girişimi bizzat yaptığını ve bu nedenle kendisine borçlu olduklarını ifade ettiği kaydediliyor.

Açık Toplum Vakfı'nın Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu'nun, İshak Alaton'la yaptığı telefon görüşmesi şöyle:

Gökçe Tüylüoğlu: "Hı hı peki yani hani Turhan Bozkurt'a neden yapmadığı sorulabilir dediğiniz gibi"

İshak Alaton: "Ben onu yapacağım Çarşamba günü de sen bana dedin ki ne kadar... Sen haklısın belki de Ekrem Dumanlı'yı arayacağım. Biliyor musun neden? Hadi sana bir şey daha açıklayayım. Ekrem Dumanlı benden şeyi istedi, o eski hikaye vize hatırladın mı?"

Gökçe Tüylüoğlu: "Ha evet hatırladım evet evet hatırladım"

İshak Alaton: "O zaman o zaman onu temsil eden oydu ve onu görüştürdüm bir öğle yemeğinde Morton Abromowıtz'i. Yani bana bu kadar borçlu."

Gökçe Tüylüoğlu: "Aynen bence sizi kırmamaları gerekiyordu dolayısıyla önce bir Turhan Bozkurt'a ne oldu diye mutlaka sormak gerekiyor."

İshak Alaton: "Demek oradan başlayayım."

İshak Alaton'un, telefon görüşmesinde ismi geçen Turhan Bozkurt, FETÖ'nün medya yapılanmasında yargılanıyor. Firari olan Turhan Bozkurt, Zaman Gazetesi'nde Ekonomi Müdürü olarak görev yaptı.

BARKEY, OSMAN KAVALA'YLA 265 GÖRÜŞME YAPMIŞ!

Henri Jak Barkey'in; 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi. Barkey'in; Gezi kalkışması öncesi ve sonrasında İstanbul ve Ankara'da bazı isimlerle telefon görüşmesi yaptığı saptandı.

KAVALA'NIN CEP TELEFONLARI MENKA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÜZERİNE KAYITLI

Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın iki cep telefonuna ait GSM hattına ilişkin abone bilgilerinin Menka Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

265 GÖRÜŞME KAYDI

Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın sabit telefon görüşmesine ait 98 bin 969 adet veri bulunduğunu saptandı. Henri Jak Barkey'in; Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi.

Henri Jak Barkey'in; kendi baz bilgisine göre 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 265 adet görüşme kaydı olduğu, söz konusu görüşmeler içerisinde Osman Kavala tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 cep ile 7 sabit ve GSM hattıyla herhangi bir görüşme ve mesaj kaydının olmadığı ancak Barkey'in kullandığı değerlendirilen GSM hattı ile karşı baz bilgisine göre 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında görüşmeleri incelendiğinde Osman Kavala tarafından kullanılan Menka Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına kayıtlı GSM hattı ile 8 Ekim 2016 tarihinde 3 defa görüşme kaydının olduğu tespit edildi.