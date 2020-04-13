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Son dakika: Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturmasında yeni gelişme

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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ŞEHİT ALTUĞ VERDİ DAVASINDA YENİ GELİŞME

Son dakika haberi... , eski Rize Emniyet Müdürü 'yi eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü () içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 12 şüphelinin dosyasını yetkisizlik kararı vererek bulundukları illere gönderdi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, " silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan aralarında Emniyet Müdürü 'nin eden katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, doktor olan ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu ve polis memurlarının da bulunduğu 12 şüphelinin dosyasında "yetkisizlik" kararı verdi.

Yetkisizlik kararının, örgüt üyeliği yönünden tutuklu olan şüpheliler hakkında kamu davası açılması amacıyla şüphelilerin görev yaptıkları veya daha önce yargılandıkları yerlere gönderildiği öğrenildi.

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