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Kahramanmaraş'ta hasta olan babası için yardım isteyen küçük kızın çağrısına anında yanıt verildi

Ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan sağlık sorunu yaşadığını ifade eden kişinin ailesine ulaştı. Hasta 'in Hastanesi’ne naklinin sağlandığı ve tedavisinin takibinin yapıldığını bildirildi. Hasan Demir’in, 9 aydır ’nde takip ve tedavisi yapılmakta olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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İsa Altıntaş adlı vatandaş; Twitter'dan; "Burası Andırın aile yardım bekliyor" ifadelerini paylaştı. Altıntaş, söz konusu paylaşımına bir videoda ekledi.

"BABAM HASTA... GELSİNLER, GÖTÜRSÜNLER"

Videoda; bir çocuğun babasının hasta olduğu ifade ederek, "Gelsinler, götürsünler. Hasta. Vücudu beton gibi.. Lütfen gelin götürün Allah rızası için. Yardım edin bize. Babamı çok seviyorum. O benim tek varlığım. Lütfen gelin, yardım edin" dediği görülüyor.

Kahramanmaraş'ta hasta olan babası için yardım isteyen küçük kızın çağrısına anında yanıt verildi KAHRAMANMARAŞ'TA HASTA OLAN BABASI İÇİN YARDIM İSTEYEN KÜÇÜK KIZIN ÇAĞRISINA ANINDA YANIT VERİLDİ

"ÇÖZÜM EKİBİMİZ HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİME GEÇMİŞTİR"

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Çözüm Ekibi; İsa Altıntaş'ın paylaşımına cevap verdi ve "İsa Bey, Çözüm ekibimiz hasta yakınları ile iletişime geçmiştir. 'in Hastanesine nakli sağlanmış olup tedavisinin takibi sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

HASTANIN 9 AYDIR ADANA BALCALI TIP FAKÜLTESİ'NDE TAKİP VE TEDAVİSİ YAPILIYOR

Videoda yer alan hasta Hasan Demir'in Kahramanmaraş Mezrasında ikamet ettiği, hastanın kronik eklem hastası olup Spandilo Artropati ve Skleroderma tanılarıyla yaklaşık 9 aydır 'nde takip ve tedavisi yapılmakta olduğu bildirildi.

Hasan Demir'in yaklaşık 15 gün önce aynı hastaneden taburcu olarak Andırın'daki evinde ilaç tedavisi devam etmekte olduğu ifade edildi.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKİPLERİ; SAAT 01:00 SULARINDA HASTANIN EVİNE ULAŞTI

27 Nisan 2020 Pazartesi gecesi saat 01:00 sularında 112 Birimi'ne bağlı Andırın 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin hastanın Andırın İlçesi Arıklar Mahallesi Kıraç Obası Mezrası'ndaki evine intikal ettikleri öğrenildi.

Hastaya evde yapılan ilk değerlendirmede genel durumunun iyi olduğu hastalığa bağlı kısmi ağrılarının bulunduğu görüldüğü ifade edildi. Hastanın durumunun iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini söylemesine rağmen 112 ekiplerinin talebiyle hastanın öncelikle Andırın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, burada yapılan müdahalenin ardından ise 'ne nakledildiği öğrenildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Hematoloji ve Romatoloji hekimleri tarafından muayene edilen hastanın Romatoloji Kliniğine yatırılarak takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. (KENAN KIRAN / SABAH)

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