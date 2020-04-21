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Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 4 nefes egzersizi |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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VİRÜSE KARŞ 4 NEFES EGZERSİZİ

Koronavirüs ile birlikte artan önlemelerin yanı sıra tedavi süreçleri ve yöntemleri hakkında da gelişmeler devam ediyor. Uzmanlar doğru nefes alımının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. İşte koronavirüse 4 nefes egzersizi...

Koronavirüs ile birlikte artan önlemelerin yanı sıra tedavi süreçleri ve yöntemleri hakkında da gelişmeler devam ediyor. Uzmanlar doğru nefes alımının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. İşte koronavirüse 4 nefes egzersizi...

NEFES ALIN DUDAKLARI BÜZEREK VERİN

*Rahat bir pozisyonda yavaş bir şekilde burundan saniyede nefes alın

*Dudakları büzerek ağızdan 5-6 saniye içinde bu nefesi verin

*Nefesiniz kesilene kadar üflemeyi sürdürün

Son dakika haberi... Koronavirüse corona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 4 nefes egzersizi |Video SON DAKİKA HABERİ... KORONAVİRÜSE (CORONA VİRÜSE) KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN 4 NEFES EGZERSİZİ |VİDEO

ELİNİZ KARNINIZDA NEFES ALIN KARNINIZA HAFİFÇE BASARAK VERİN

*'Diafragmatik solunum'da kendinize rahat bir pozisyon seçin

*Bir elinizi göğüs kafesinin bir elinizi de karnınızın üzerine yerleştirip, burnunuzdan 2-3 saniye boyunca nefes alın

*Yavaş ve derin bir nefes alın ve kontrollü olarak verin

SOLUNUM EGZERSİZİYLE CİĞERİNİZİ KORUYUN

*Eller kaburgada yanlarda rahatça oturun

*Burundan derin nefes alın, göğüs kafesinin genişlediğini hissedin

*Nefesinizi 5 saniye boyunca tutun

*Burundan yavaşça ve derin bir şekilde verin

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DERİN NEFES ALIN 3 KERE ÖKSÜREREK VERİN

*Rahat bir pozisyonda oturun

*Ağızdan normalde aldığımızdan daha derin bir nefes alın

*Nefesinizi 3 kerede güçlü bir şekilde öksürerek verin

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