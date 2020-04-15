- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüs günlerinde güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video
Ramazan ayı yaklaşıyor 23 Nisan gecesi ilk sahur yapılacak ve 24 Nisan günü ilk oruç tutulacak. Peki koronavirüs günlerinde sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı? Güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofralarında nelere dikkat edilmeli? Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez A Haber canlı yayınında anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.