15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüs günlerinde güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
15.04.2020

Koronavirüs günlerinde güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Ramazan ayı yaklaşıyor 23 Nisan gecesi ilk sahur yapılacak ve 24 Nisan günü ilk oruç tutulacak. Peki koronavirüs günlerinde sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı? Güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofralarında nelere dikkat edilmeli? Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez A Haber canlı yayınında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı?
Güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı?
Bende varsa herkese bulaşsın deyip...
"Bende varsa herkese bulaşsın" deyip...
Bayburt'ta yüzen tabutlar şaşkına çevirdi!
Bayburt'ta yüzen tabutlar şaşkına çevirdi!
Taburcu olan isimlerden duygu dolu sözler!
Taburcu olan isimlerden duygu dolu sözler!
Hafta sonu bakkallar açık olsun önerisi
"Hafta sonu bakkallar açık olsun" önerisi
Suriyeli gence polisin tepkisi sosyal medyayı salladı
Suriyeli gence polisin tepkisi sosyal medyayı salladı
İstanbul'da şoke eden görüntü!
İstanbul'da şoke eden görüntü!
İşte dev projenin hizmete gireceği tarih
İşte dev projenin hizmete gireceği tarih
Hafta sonu bakkallar açık kalsın önerisi
Hafta sonu bakkallar açık kalsın önerisi
Yakalanınca söyledikleri 'yok artık' dedirtti!
Yakalanınca söyledikleri 'yok artık' dedirtti!
Türkiye iki ülkedeki 890 vatandaşını tahliye etti
Türkiye iki ülkedeki 890 vatandaşını tahliye etti
Hatay'da korkutan deprem!
Hatay'da korkutan deprem!
Daha Fazla Video Göster