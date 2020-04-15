Koronavirüs günlerinde güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Ramazan ayı yaklaşıyor 23 Nisan gecesi ilk sahur yapılacak ve 24 Nisan günü ilk oruç tutulacak. Peki koronavirüs günlerinde sahur ve iftar sofraları nasıl olmalı? Güçlü bağışıklık için sahur ve iftar sofralarında nelere dikkat edilmeli? Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez A Haber canlı yayınında anlattı.