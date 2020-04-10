34 yaşındaki doktor koronayı yendi: Motivasyon bağışıklık sistemi için çok önemli

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören 34 yaşındaki doktor Ömer Faruk Bilici, alkışlar arasında taburcu edildi. Bilici, 20 gün tedavi gördüğünü belirtirken sinüzit ve göğüs ağrısı belirtisiyle hastaneye yattığını söyledi. Şu anda kendisini iyi hissettiğini belirten Bilici, "Motivasyon bağışıklık sistemi için çok önemli. 4 gün yoğun bakımda kaldım." ifadelerini kullandı. Kendisinin iyileşmesiyle çevresindekilerin de moral bulduğunu kaydeden doktor Bilici, meslektaşlarına da teşekkür etti.