Adıyaman’da 1 mahalle karantinaya alındı
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Mahallede bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.
Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi korona virüsü (Covid-19) salgını nedeni ile 20 Nisan 2020 tarih saat 18.00 itibarı ile 14 gün süreyle karantina alındı.
İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK
Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan karantina açıklamasında, vatandaşların tüm ihtiyaçları Çelikhan Vefa Sosyal Destek Grubu marifeti ile karşılanacağı ifade edildi.
POZİTİF VAKA ÇIKTI
Mahallede bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.
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