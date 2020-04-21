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Adıyaman’da 1 mahalle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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1 MAHALLEYE DAHA KARANTİNA!

’ın Çelikhan ilçesine bağlı yeni tip (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Mahallede bir kişinin virüs testinin pozitif çıkması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.

Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile virüsü (Covid-19) salgını nedeni ile 20 Nisan 2020 tarih saat 18.00 itibarı ile 14 gün süreyle alındı.

İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan karantina açıklamasında, vatandaşların tüm ihtiyaçları Çelikhan Vefa Sosyal Destek Grubu marifeti ile karşılanacağı ifade edildi.

POZİTİF VAKA ÇIKTI

Mahallede bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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