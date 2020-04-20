Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?

Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı güçlendirir mi? İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevincini yaşıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda oruç tutmanın bağışıklık sistemini nasıl etkileyeceği araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi? İşte ayrıntılar...