Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi? Oruç tutmak bağışıklığı etkiler mi? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi? Koronavirüs salgını sonrası uzmanlardan yapılan önerilere göre, bağışıklığı güçlü tutmak hastalıkla mücadele kapsamında önemli rol oynuyor. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte oruç tutmanın bağışıklığı nasıl etkileyeceği merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Peki, oruç bağışıklığı etkiler mi? Oruç tutmak bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.04.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 12:49
Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı güçlendirir mi? İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevincini yaşıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda oruç tutmanın bağışıklık sistemini nasıl etkileyeceği araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi? İşte ayrıntılar...
ORUÇ TUTMAK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜRÜR MÜ?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Ramazan ve Sorumluluk Bilinci'' temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Erbaş yaptığı açıklamada, "Bu yılın temasını 'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci olarak belirledik. Oruç ibadetinde asıl amaç kalbin, aklın oruç ile bütünleşmesi. Orucun bütün bilimsel araştırmalarda bağışıklığı güçlendirdiği ortaya konulmuştur. Tüm tedbirleri aldık almaya çalışıyoruz." dedi.
2020 FİTRE NE KADAR?
Ali Erbaş yaptığı açıklamada, "Faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir. " dedi.
TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Koronavirüsle mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada, koornavirüsle mücadele sürecinde teravih namazlarının camilerde kılınmayacağı bildirildi.
Diyanet İşleri Başlanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, " Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.