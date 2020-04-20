Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi A Haber'de yanıtladı |Video

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de ne zaman bitecek? Ülkemizde son durum ne? Vaka artış hızı düşüyor mu? Salgın ne zaman kontrol altına alınır? Haziran başı ivme aşağıya inecek mi? İlaç ve aşı çalışmaları ne durumda? Virüste ikinci kez bulaşma riski var mı? Tedavi görüp bir kişiye yeniden koronavirüs bulaşır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, en çok merak edilen koronavirüs sorularını A Haber'de yanıtladı. Tezer, "Bu hafta ya sabit gitmesini temenni edeceğiz ya da azalmasını görmemiz gerekiyor artık." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de ne zaman bitecek? Ülkemizde son durum ne? Vaka artış hızı düşüyor mu? Salgın ne zaman kontrol altına alınır? Haziran başı ivme aşağıya inecek mi? İlaç ve aşı çalışmaları ne durumda? Virüste ikinci kez bulaşma riski var mı? Tedavi görüp bir kişiye yeniden koronavirüs bulaşır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, en çok merak edilen koronavirüs sorularını A Haber'de yanıtladı.

BU HAFTA VAKA SAYISI AZALABİLİR

Tezer'in konuşmasından satır başları;

Geçen hafta çok güzel bir hafta geçirdik. Taburcu ettiğimiz çok fazla hasta oldu. Bu hafta ya sabit gitmesini temenni edeceğiz ya da azalmasını görmemiz gerekiyor artık. Herhalde önümüzdeki iki hafta oldukça önemli vakalar azalmaya devam ederse bu haftaki gibi aslında iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah böyle giderse Mayıs gibi daha da büyük bir azalma olacaktır.

HAZİRAN BAŞI İVME AŞAĞIYA İNECEK Mİ?

Bu şeyleri aslında ben tehlikeli buluyorum biraz. Şu dönemde aşağıya gideceğiz ya da çıkacağız gibi söylemleri çünkü insanoğluyuz hepimiz bu tür söylemler insanlarda bir rahatlık sağlayabiliyor. Bizim her gün aynı ehemmiyette olayın çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu tür şeylerde tam düşme gözlenirken ikinci bir dalgaya yakalanabilirsiniz. O yüzden şu gün bu gün demektense bence her günün çok çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor.

VİRÜSTE İKİNCİ KEZ BULAŞMA RİSKİ VAR MI?

Kimse bana tekrar bulaşmaz demesin. Bütün önlemlerine devam etmesi gerekiyor.