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İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı: Sagopa ile başladı cezayla bitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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“SAGOPA” İLE BAŞLADI CEZAYLA BİTTİ

’da sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından ilginç anlar yaşandı. ’ne babasının arabasıyla gelip  Kajmer’in şarkısını son ses açan ve video çeken genç için gece cezayla bitti. ekipleri 21 yaşındaki gence yazarken pişman olduğunu söyleyen genç “ çok etkilemez.” dedi.

Olay, 'nda bulunan 'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde babasının arabasını alıp, caddeye gelen 21 yaşındaki Oğuzhan Y. yaya trafiğine kapalı olan yere arabayı çekti.

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KEYFİ YARIDA KALDI

Daha sonra ünlü sanatçı Kajmer'in bir şarkısını son ses açan genç, elindeki cep telefonuyla video çekti. İstiklal Caddesi'nde son ses müzik dinleyen Oğuzhan'ın keyfi ekiplerinin gelmesiyle yarıda kaldı. Gaziosmanpaşa'dan Beyoğlu"na müzik dinleyip video çekmeye geldiğini söyleyen gence kesildi.

"PARA CEZASI ÇOK ETKİLEMEZ"

Yanına cüzdanını da almadığını belirten genç, ehliyet ve kimliğini de polis ekiplerine gösteremedi. Polis ekipleri gence, Türk Ceza Kanununa göre "Kimlik ibraz edememe", "Ehliyet ibraz edememe" , "Çevreye rahatsızlık verme" , "Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma" ceza yazdı. Arkadaşına video atmak için geldiğini söyleyen Oğuzhan, " çok etkilemez" dedi.

"ARKADAŞIMA VİDEO ATMAK İÇİN YAPTIM"

Babasının arabasıyla geç saatte İstiklal Caddesine gelen ve burada Beyoğlu'na müzik yayını yapan Oğuzhan Y. yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek, "Buraya müzik çalmak için geldim. Pişmanım yaptıklarım için tabi ki. Para cezası da yedim hoş para cezası çokta etkilemez ama hata yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim" diye konuştu.

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