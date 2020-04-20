İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı: Sagopa ile başladı cezayla bitti
İstanbul’da sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından ilginç anlar yaşandı. İstiklal Caddesi’ne babasının arabasıyla gelip Sagopa Kajmer’in şarkısını son ses açan ve video çeken genç için gece cezayla bitti. Polis ekipleri 21 yaşındaki gence ceza yazarken pişman olduğunu söyleyen genç “para cezası çok etkilemez.” dedi.
Olay, Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde babasının arabasını alıp, caddeye gelen 21 yaşındaki Oğuzhan Y. yaya trafiğine kapalı olan yere arabayı çekti.
KEYFİ YARIDA KALDI
Daha sonra ünlü sanatçı Sagopa Kajmer'in bir şarkısını son ses açan genç, elindeki cep telefonuyla video çekti. İstiklal Caddesi'nde son ses müzik dinleyen Oğuzhan'ın keyfi polis ekiplerinin gelmesiyle yarıda kaldı. Gaziosmanpaşa'dan Beyoğlu"na müzik dinleyip video çekmeye geldiğini söyleyen gence ceza kesildi.
"PARA CEZASI ÇOK ETKİLEMEZ"
Yanına cüzdanını da almadığını belirten genç, ehliyet ve kimliğini de polis ekiplerine gösteremedi. Polis ekipleri gence, Türk Ceza Kanununa göre "Kimlik ibraz edememe", "Ehliyet ibraz edememe" , "Çevreye rahatsızlık verme" , "Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma" ceza yazdı. Arkadaşına video atmak için geldiğini söyleyen Oğuzhan, "para cezası çok etkilemez" dedi.
"ARKADAŞIMA VİDEO ATMAK İÇİN YAPTIM"
Babasının arabasıyla geç saatte İstiklal Caddesine gelen ve burada Beyoğlu'na müzik yayını yapan Oğuzhan Y. yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek, "Buraya müzik çalmak için geldim. Pişmanım yaptıklarım için tabi ki. Para cezası da yedim hoş para cezası çokta etkilemez ama hata yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim" diye konuştu.
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