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Kırıkkale'de karantina süresi dolan 309 kişi evlerine gönderiliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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KARANTİNADAN ÇIKAN VATANDAŞTAN MESAJ VAR

'de, yurt dışından getirilerek tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 309 kişinin tahliye işlemlerine başlandı. Yurttan ayrılan isimli vatandaş, "Bu 'nin büyüklüğü. Bizi 'dan aldı ve buraya getirdi. Burada da her türlü hizmet yapıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bize bu imkanları sağladılar. Özellikle de bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kente 4 Nisan'da ve 6 Nisan'da 'dan getirilip Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hatice Hanım Kız ve Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 309 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

15 OTOBÜSLE MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLİYOR

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek uğurlanan vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen 15 otobüsle memleketlerine gönderiliyor. Polis ve jandarma ekipleri de yurt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Vatandaşlardan Taner Öztan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya Fransa'dan gelen tır şoförlerinden birisiyim. Çok güzel bir süreç geçirdik. Bütün görevliler ve 'de bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten her şey birinci sınıftı. Çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

"BU TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ"

Yurttan ayrılan da "Bu 'nin büyüklüğü. Bizi Fransa'dan aldı ve buraya getirdi. Burada da her türlü hizmet yapıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bize bu imkanları sağladılar. Özellikle de bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

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