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Türkiye’yi sarsan cinayet! Katili, Gamze Pala'yı öldürmeden önce parktan gözetlemiş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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TÜRKİYE’Yİ SARSAN CİNAYET! YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

’de, 'yı aşkına karşılık vermediği için sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren 'ın cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevinin, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçen çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı 'nde meydana geldi. , Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu.

Türkiye’yi sarsan cinayet! Katili, Gamze Pala'yı öldürmeden önce parktan gözetlemiş TÜRKİYE’Yİ SARSAN CİNAYET! KATİLİ, GAMZE PALA'YI ÖLDÜRMEDEN ÖNCE PARKTAN GÖZETLEMİŞ

BOĞAZINI KESTİ

Ardından da bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı. Gamze Pala'nın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Pala'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.

PARKTAN GÖZETLEMİŞ

Dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar, ifadesinde aşık olduğu Gamze Pala'yı aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyledi. Çok defa arkadaşlık teklif ettiği Pala'nın kendisini reddetmesini hazmedemediğini ifade eden zanlının, kadına, mesajlar gönderip, telefonla arayarak ve takip ederek rahatsız ettiği belirlendi. hesaplarında, isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görülen Savaş Dalançıkar'ın cinayetten kısa süre önce öğretmenevinin karşısındaki parkta beklediği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen Dalançıkar, parkta hem telefonla konuşuyor hem de Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmenevini gözetliyor. Dalançıkar'ın Pala'nın dışarı çıkmasını beklediği, çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği saptandı.

'AĞLANTTIN BİZİ KARDEŞİM'

Gamze Pala'nın kurban gittiği vahşi cinayete tepkiler sürüyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı da 'Acımız büyük' başlığı ile yaptığı soysal medya paylaşımında, "Ağlattın bizi kardeşim. Fındıklı ilçe başkan yardımcımız Gamze Pala'nın menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileklerimi bildiriyorum. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı da cinayete tepkilerini ifade eden paylaşımlar yaptı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Gamze Pala'nın ailesini aradı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN GAMZE PALA'NIN AİLESİNİ ARADI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gamze Pala açıklaması ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN GAMZE PALA AÇIKLAMASI
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın katledilmesine ilşkin açıklama: Yargı sürecine müdahil olacağız SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN GAMZE PALA'NIN KATLEDİLMESİNE İLŞKİN AÇIKLAMA: YARGI SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAĞIZ
Rize’de, Gamze Pala’yı vahşice öldüren zanlı yakalandı! O anlar kamerada RİZE’DE, GAMZE PALA’YI VAHŞİCE ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI! O ANLAR KAMERADA

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