Antalya'da 200 kişilik gezi teknesi alev alev yandı
Antalya'da tersanede bakımı yapılan 200 kişilik gezi teknesinde yangın çıktı. Tekne çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yangın söndürme çalışmaları uzun süre devam etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.
200 KİŞİLİK TEKNE YANDI
Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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