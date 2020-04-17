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Antalya'da 200 kişilik gezi teknesi alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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FECİ YANGIN KAMERADA! ALEV ALEV YANDI

'da tersanede bakımı yapılan 200 kişilik gezi teknesinde çıktı. çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmaları uzun süre devam etti.

'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde çıktı.

Antalya'da 200 kişilik gezi teknesi alev alev yandı ANTALYA'DA 200 KİŞİLİK GEZİ TEKNESİ ALEV ALEV YANDI

200 KİŞİLİK TEKNE YANDI

Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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