Son dakika: Başkan Erdoğan Gamze Pala'nın ailesini aradı
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, menfur saldırıda öldürülen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak taziyelerini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.
"HAK ETTİĞİ AĞIR CEZAYI ALACAK"
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederken, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.
Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti.
Erdoğan, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı
- Tahliye olan Çakıcı'nın ilk görüntüleri ortaya çıktı
- Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
- Ro-Ro seferlerinde yolcu ve araç taşınmayacak
- Plazma tedavisi uygulandı testi negatife döndü
- Dilara hemşire zorlu süreci anlattı
- Başkan Erdoğan koronavirüsten nasıl korunuyor?
- Adalet Bakanı Gül'den Gamze Pala açıklaması
- Celp ve terhislere bir ay erteleme yürürlüğe girdi
- CHP'li İBB metro sefer sayılarını azalttı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
- 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
- Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?