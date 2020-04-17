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Son dakika: Başkan Erdoğan Gamze Pala'nın ailesini aradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN GAMZE PALA'NIN AİLESİNİ ARADI

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, menfur saldırıda öldürülen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı 'nın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı 'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

"HAK ETTİĞİ AĞIR CEZAYI ALACAK"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederken, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti.

Erdoğan, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.

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