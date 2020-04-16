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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gamze Pala açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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ADALET BAKANI GÜL'DEN GAMZE PALA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen 'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Bakan Gül, "Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen 'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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