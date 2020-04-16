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Rize’de, Gamze Pala’yı vahşice öldüren zanlı yakalandı! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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RİZE'DE VAHŞİ CİNAYET! BÖYLE YAKALANDI

Fındıklı ilçesinde 44 yaşındaki , daha önce de defalarca reddettiği 36 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından önce kurşunlandı sonra bıçaklanarak öld��rdü. Vahşi cinayetin zanlısının yakalanma anı kameralara yansıdı.

'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı 'ya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Rize’de, Gamze Pala’yı vahşice öldüren zanlı yakalandı! O anlar kamerada RİZE’DE, GAMZE PALA’YI VAHŞİCE ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI! O ANLAR KAMERADA

TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 22:00 sıralarında Fındıklı ilçesi meydanında yaşandı. İddiaya göre Savaş D., henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Gamze Pala ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. D. belinden çıkardığı tabanca ile Pala'ya ateş etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Saldırgan kurşunların isabet etmediği Pala'yı bu kez de boynundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Pala'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan Savaş. D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Pala'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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