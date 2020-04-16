Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın katledilmesine ilşkin açıklama: Yargı sürecine müdahil olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından vahşice öldürülen Gamze Pala'nın davasına müdahil olacaklarını belirterek, "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Gamze Pala cinayetinde son dakika gelişmesi: Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi.









REDDEDİLMEYİ KABUL EDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Dalançıkar, Gamze Pala'ya aşık olduğunu ancak aşkına karşılık bulamadığını ifade ederek defalarca girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, reddedilmeyi kabul edemediği için de öldürdüğünü anlattı. Polis, Dalançıkar'ın sosyal medya hesapları ve cep telefonu kayıtları ile WhatsApp yazışmalarını incelemeye aldı.





BAKAN SELÇUK: YARGI SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından öldürülen Gamze Pala'nın davasına müdahil olacaklarını belirterek, "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

"Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."





HALK TEPKİLİ



Gamze Pala'nın öldürülmesine ilçe halkı da tepki gösterdi. Cinayeti duyduğunda çok üzüldüğünü anlatan Erdal Zehiroğlu "Gamze'yi çok iyi tanırdım. Benim komşumdu. Çok iyi bir insandı. Öldüren kişiyi de buralarda görürdük. Buralarda devamlı motosikletiyle dolaşırdı. Çok yazık oldu" dedi.

Esnaf Hakan Çukur ise, "Gamze çok iyi biriydi, kimseye bir zararı yoktu. Olayı duyunca çok üzüldüm. İnsan böyle bir şeyin nasıl yapar? Aklım almıyor. Öldüren kişiyi birkaç kez gördüm. Buralardan geçerdi" diye konuştu.



Samet Öztürk ise, "Ben manavım. Gamze, alışveriş yapardı. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Kimseyle bir tartışmasını görmedim. Çok pozitif bir insandı. Duyduğumuzda çok üzüldük. Olmayacak bir şeydi, ilçemize de böyle bir olay yakışmadı" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI



Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.



Dalançıkar, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.