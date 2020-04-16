Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın katledilmesine ilşkin açıklama: Yargı sürecine müdahil olacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından vahşice öldürülen Gamze Pala'nın davasına müdahil olacaklarını belirterek, "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.
Gamze Pala cinayetinde son dakika gelişmesi: Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi.
REDDEDİLMEYİ KABUL EDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Dalançıkar, Gamze Pala'ya aşık olduğunu ancak aşkına karşılık bulamadığını ifade ederek defalarca girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, reddedilmeyi kabul edemediği için de öldürdüğünü anlattı. Polis, Dalançıkar'ın sosyal medya hesapları ve cep telefonu kayıtları ile WhatsApp yazışmalarını incelemeye aldı.
BAKAN SELÇUK: YARGI SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAĞIZ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından öldürülen Gamze Pala'nın davasına müdahil olacaklarını belirterek, "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:
"Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."
HALK TEPKİLİ
Gamze Pala'nın öldürülmesine ilçe halkı da tepki gösterdi. Cinayeti duyduğunda çok üzüldüğünü anlatan Erdal Zehiroğlu "Gamze'yi çok iyi tanırdım. Benim komşumdu. Çok iyi bir insandı. Öldüren kişiyi de buralarda görürdük. Buralarda devamlı motosikletiyle dolaşırdı. Çok yazık oldu" dedi.
Esnaf Hakan Çukur ise, "Gamze çok iyi biriydi, kimseye bir zararı yoktu. Olayı duyunca çok üzüldüm. İnsan böyle bir şeyin nasıl yapar? Aklım almıyor. Öldüren kişiyi birkaç kez gördüm. Buralardan geçerdi" diye konuştu.
Samet Öztürk ise, "Ben manavım. Gamze, alışveriş yapardı. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Kimseyle bir tartışmasını görmedim. Çok pozitif bir insandı. Duyduğumuzda çok üzüldük. Olmayacak bir şeydi, ilçemize de böyle bir olay yakışmadı" ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDI
Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.
Dalançıkar, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Plazma tedavisi bağışında kriterler neler?
- Özel bankalar kredi musluklarını neden kapattı?
- 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama
- Yazın okul olacak mı?
- İstanbul'da 5 kişiye korona tutuklaması
- İşçilerden İmamoğlu'na isyan: Hiç aç kaldın mı?
- Mustafa Destici'den Meclis'teki partilere çağrı
- Türkiye için güzel haber! Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
- CHP; şehir hastanelerine karşı çıktı! Vizyonsuzluk ve öngörüsüzlük
- LGS tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...
- Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları
- A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
- Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?