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Türkiye’yi sarsan cinayet! Katili, Gamze Pala'yı öldürmeden önce parktan gözetlemiş
Rize’de, Gamze Pala'yı aşkına karşılık vermediği için sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar'ın cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevinin, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.
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