Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı hazır mı? Oxford'un açıklaması ne anlama geliyor? Koronavirüs eve ayakkabılar ile nasıl giriyor? Kraliyet ödüllü Doktor Teoman Sırrı A Haber'de yanıtladı |Video
Son dakika haberi...Dünyada birçok noktada koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İngiltere’de Oxford’dan yapılan açıklamada "her şey yolunda giderse Eylül gibi yüzde 80-85 oranında aşı hazır olabilir" açıklaması yapıldı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Koronavirüs aşısı Eylül ayında hazır olacak mı? Kraliyet ödüllü Doktor Teoman Sırrı, canlı yayına Londra'dan bağlanarak A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sırrı, Türkiye'de virüsün hızla yayılmamasını da Müslümanlığın bir faydası olarak yorumladı ve Avrupa'da evlere ayakkabı ile girildiğini ve bunun da virüsü eve taşıdığını vurguladı.
Dünyada birçok noktada koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İngiltere'de Oxford'dan yapılan açıklamada "her şey yolunda giderse Eylül gibi yüzde 80-85 oranında aşı hazır olabilir" açıklaması yapıldı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Koronavirüs aşısı Eylül ayında hazır olacak mı? Kraliyet ödüllü Doktor Teoman Sırrı, canlı yayına Londra'dan bağlanarak A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sırrı, Türkiye'de virüsün hızla yayılmamasını da Müslümanlığın bir faydası olarak yorumladı ve Avrupa'da evlere ayakkabı ile girildiğini ve bunun da virüsü eve taşıdığını vurguladı.
VİRÜSÜN AŞISI EYLÜL'DE HAZIR MI?
İngiltere'de insanda testlere başlamak üzere olunduğunu belirten Sırrı, "Aşı tedavi değildir, bunu bilsinler. Bu mikroplar vücuda girdiği zaman yani aşı girdiği zaman bağışıklığı uyarır ve bağışıklık sistemimiz de antiboli yani bu virüslere bu mikroplar karşı savaşa başlar ve mikrobu öldürmeye çalışır. Aşı budur. Yalnız koruyucudur. Aşı henüz tamamıyla hazır değildir. Birkaç hafta içerisinde insanlarda denecek. Bu aşı 510 kişiye verilecektir" dedi.
AŞININ İSMİ: ChAdOx1 nCoV-19
İngiltere'deki aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Sırrı, canlı yayında aşının ismini göstererek, "Aşının ismi: ChAdOx1 nCoV-19. 2-3 hafta bu denemeler başlayacaktır. Bu insanlara aşı verilmesi için tedaviden kan tahlillerine geçmeleri lazım. Bağışıklığa ulaşmışlarsa aşı olamazlar. O yüzden hiç bulaşmayan insanları toplamaya çalışırlar." ifadelerini kullandı.
COVİD-19 EVLERE AYAKKABI İLE GİRER
Türkiye'de koronavirüsün hızlı yayılmamasını Müslümanlığın bir faydası olarak yorumlayan Sırrı, "Koronavirüs-19 büyük olduğu için büyük olduğu için yere düşer. Hatta en çok tahmin edilir ki evlere ayakkabılar ile girermiş. Türkiye'de Türklerin yaptığı güzel bir şey vardır ki eve girmeden önce ayakkabılarını çıkarırlar. Bunlar Müslümanlığın bir faydasıdır. İngiltere ve Avrupa'da kimse ayakkabı çıkarmaz. Ellerin yıkarsın ama ayakkabıyı düşünmüyorlar taşıyabilirler." şeklinde konuştu.
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